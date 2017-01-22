Iğdır Aras Spor'un Birlik ve Beraberlik Gecesi

Iğdır'ı Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden Aras Spor yönetimi, birlik ve beraberlik gecesi düzenledi.



Geceye Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, İl Jandarma Komutanı Kahraman Dikmen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Aras Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aras, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Iğdır'daki bir düğün salonunda düzenlenen gecede konuşan Vali Ahmet Turgay Alpman, "Burada Iğdır Aras Spor'a yardım etmeye çalışıyorum. Bundan sonrada bu yardımlara her zaman açığım ve kendilerine yardımcı olacağız. Sizlerden de desteklerinizi devam ettirmenizi istiyor ve bekliyorum. Aras Spor bu ligde şampiyon olduğu taktirde bir üst ligde de Iğdır'ı en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Burada birlik, beraberlik ve dayanışma var. Bizlerde bu birlik, beraberlik ve dayanışmayı sonuna kadar götürmemiz lazım. Iğdır'da bu birlik ve beraberlik olduğu sürece Aras Sporun şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.



Iğdır Aras Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aras ise, Iğdır Aras Sporun bu yıl ligde durumunun çok iyi olduğunu belirtti. Hasan Aras, "Ligde 37 gol atıp sadece 5 gol yedik. 33 puanla en yakın rakibimize 5 puan fark atarak liderliğimizi koruduk. Hedefimiz profesyonel futbolun oynandığı 3. Lige çıkabilmektir. Takımımız Iğdır'da birlik ve beraberliğin simgesidir ve bu kentte yaşayan Türk, Azeri ve Kürt, yani herkes Aras Sporun başarısıyla gurur duymuştur. Aras Sporun 3. Lige çıkması Iğdır'ın tanıtımı açısından çok önemlidir" şeklinde konuştu.



Program daha sonra halk oyunları ekiplerinin gösteri ve sanatçıların konseriyle son buldu. - IĞDIR