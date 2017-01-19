Iğdır Aras Spor Kulübü Gazetecilerle Buluştu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Iğdır'ı temsil eden Iğdır Aras Spor yönetimi, ildeki basın temsilcileriyle bir araya gelerek kulübün durumunu değerlendirdi.



Bir restoranda verilen yemekli toplantıda konuşan Iğdır Aras Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aras, Aras Spor'un sezon başından bugüne kadar hep liderliğini koruduğunu, en yakın rakipleriyle arasında 5 puan fark olduğunu söyledi.



Bir ilin tanıtımı için sporun ve futbolun önemli olduğunu belirten Aras, "Şehrimizin tek takımı Iğdır Aras Spor'un, bu yıl durumu çok iyi. Ligde 37 gol atıp sadece 5 gol yemişiz, aldığımız 33 puanla en yakın rakibimize 5 puan fark atarak liderliğimizi korumuşuz. Bu yemekte buluşma amacımız, hem takımımızın başarısını paylaşmak, hem de önümüzdeki süreçte basının da desteğini alarak şampiyonluk yolunda ilerlemektir." dedi.



-"Aras Spor Iğdır'da birlik ve beraberliğin simgesidir"



Bu yıl daha güçlü bir kadroyla lige başladıklarını anlatan Aras, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu yıl hedefimiz profesyonel futbolun oynandığı 3. lige çıkmaktır. Takımımızın 3. lige çıkması Iğdır'ın tanıtımı açısından çok önemlidir. Nasıl ki Aras Nehri doğduğu Bingöl'den aktığı Hazar Denizi'ne kadar geçtiği her yere bereket götürüyorsa, bizim takımızda bir üst lige küme atlarsa kent için bereketli olacaktır. Aras Spor, Iğdır'da birlik ve beraberliğin simgesidir, bu kentte yaşayan Azeri, Kürt, Terekeme, herkes Aras Spor'un başarısıyla coşmuş, birlik ve beraberlik mesajı vermiştir."