Iğdır Aras Spor İçin Birlik ve Beraberlik Gecesi

Iğdır'da Bölgesel Amatör Lig takımı Aras Spor için birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.



Geceye, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Kahraman Dikmen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, vatandaşlar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Programda spor kulübüne destek amaçlı açık artırma usulüyle forma ve tarihi kilim satışa sunuldu. Etkinlikte Azerbaycan devlet sanatçısı Cavit Tebrizli konser verdi.



Vali Alpman, yaptığı konuşmada, Iğdır halkının Aras Spor'a sahip çıkması gerektiğini belirterek tüm vatandaşları maçlarda destek için stadyuma davet etti.



Bölgesel Amatör Ligi'nin yenilgisiz takımı olan Aras Spor'un ligde iyi ilerlediğini aktaran Alpman, "Geçen sene kıl payı kaçırdığı şampiyonluğu yakalamakta kararlı ve bizlere destek vermek kalıyor. İlin yöneticisi olarak Aras Spor için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.



Iğdır Aras Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aras ise Iğdır'da sporun birlik ve beraberlik ruhunu geliştirerek, din, dil, ırk ve mezhep adı altında doğan ayrılıkların gözardı edilmesini sağladığını anlatarak, "Iğdır Aras Spor, Iğdır halkını bir araya getirerek kazançlara ortak sevinç, kayıplara ise ortak bir üzüntü yaşamamıza vesile olmuştur. Bir şehrin gelişmesi sadece yatırımla değil kültür, spor ve sanatla da mümkündür. Şehrimizin takımı şehrimizin gelişmesine büyük anlamda katkı sağlamıştır." diye konuştu.



Programda Kafkas dansı ekibi ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.