Iğdır' Ağaç Dikim Kampanyası

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi ve kent ormanı karşısında oluşturulmak istenen meyve bahçesi ve orman için ağaç dikim kampanyası başlatıldı.



Ağaç dikim kampanyasına Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Orman Su işleri Müdürü Taner Tazegün, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Iğdır valisi Ahmet Turgay Alpman yaptığı açıklamada Iğdır'ın orman yönünden fakirliğine dikkat çekerek, "Iğdır Türkiye'de yüzölçümüne göre orman yönünden en fakir il konumunda. Biz Iğdır'ın bu orman yönünden fakirliğini yürüteceğimiz bu tür kampanyalarla birlikte sona erdireceğiz. Yeşil Iğdır'ı isminin de hak ettiği şekilde daha da yeşillendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ise, "Organize Sanayi bölgesinde bulunan 5 dönümlük alana 200'e yakın çeşitli meyve ağacı dikmiş bulunmaktayız. Bu alana buradaki müteşebbislerinde yararlanacağı bir meyve bahçesi oluşturmak istiyoruz. Kaysı, şeftali, dut, kiraz, Japon eriği gibi çeşitli meyve fidanları diktik. Burası damla sulama sistemi ile sulanacak ve en kısa sürede organize sanayi bölgemizde bir meyve bahçesi ihdas edeceğiz. Yine kent ormanımızın karşısında bulunan yaklaşık 250 dönüm araziye, Orman Su işleri Müdürlüğü tarafından 5 bin çeşitli karaçam, Mavi çam, Sarı çam, zerdali, Akasya gibi fidanlar dikildi. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız oksijen dolu alanlarımız olmalı. İlimizin değişik yerlerinde, yeşil alanlar oluşturarak insanımızın ihtiyacını en üst düzeyde gidermeye çalışılmalı. Yeşil demek hayat demektir. Ağacın ve ormanların sayılamayacak faydaları vardır" şeklinde konuştu. - IĞDIR