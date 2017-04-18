Iğdır'a Tubitak Desteği

Tubitak'ın düzenlemiş olduğu 4006 bilim fuarı destekleme programı kapsamında Iğdır'da bulunan 27 okul destek aldı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, müdürlüğe bağlı 27 okul projesinin desteklendiğini belirtti. Cırıt, "Projelerin finansmanına yönelik, her proje için 5 bin lira destek sağlayan Tubitak'ın himayesinde ilimiz okullarında ki öğrenciler tarafından üretilen projeleri 14 Nisan 2017 ile 14 Haziran 2017 tarihleri arasında katılımcı okullarda sergilenecektir. Öğrencilerimiz Bu sene güzel projeler sergileyeceklerdir. Sayı olarak bu sene fazla okulumuz destek aldı. Gelecek yıl bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Bizler eğitim için ciddi uğraşlar veriyoruz. Hem akademik manada başarı hem de ahlaki değerler konusunda çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için mesaimizin büyük çoğunluğunu eğitime harcıyoruz. Bilgi çok önemlidir. İlk, orta ve Lise çağında bilgi üretmek öğrenciye tecrübe kazandırır. Biz bilgi çağında yaşıyor ve bilim ile tanışma zamanıdır. Bilgiye ulaşmak bilgiyi kullanmak hedef olmuştur. Bilgiye ulaşmak konusunda en önemli unsur insan unsurudur. Dünyada insanı iyi eğiten milletlerin önde olduğunu görüyoruz. Ortak fikirlerin bir araya gelip bilgiye ulaşması bilgi üretmesi çok önemlidir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - IĞDIR