İGDAŞ'tan İstanbul Büyükşehir Belediyesine Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, I·stanbul Gaz Dagˆıtım Sanayi ve Ticaret Anonim S¸irketi'nin (İGDAS¸), İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1 milyar lira borç vermesine ilişkin teklif kabul edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Toplantısı'nın 5. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.



Meclis'te, İGDAS¸'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1 milyar lira borç vermesine ilişkin teklif gündeme taşındı. Teklifi içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu.



Oylama sırasında söz alan CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İGDAŞ'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1 milyar liralık borç vermesinden bahsedildiğini söyledi. Balyalı, şunları kaydetti:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borçlanma yetkisi var, borç alacak. Dışarıdan borç almak yerine İGDAŞ'tan almayı tercih ediyor. Siyaseten ve yönetim biçimi açısından doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz. Yönetim biçimi açısından da doğru olduğunu düşünmüyoruz. İGDAŞ'ın 2015 bilançosuna baktığımızda kasasında 1 milyar 865 milyon parası var, 5 milyon kar etmiş. 2016 yılı da bu şekildedir. Bu kadar ciddi paranız varsa doğalgazın fiyatını düşürün, vatandaş doğalgaz yaksın."



Teklifi içeren rapor AK Partili üyelerin "evet", CHP'li üyelerin "ret" oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



Onaylanan raporun komisyon görüşü bölümünde şu ifadelere yer verildi:



"I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Bas¸kanlıgˆı Finansman Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n, belediyemiz projelerinde degˆerlendirmek u¨zere, Hazine Mu¨stes¸arlıgˆının 8 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedarlıgˆı Genel Tebligˆi kapsamında belirtilen s¸artlara uygun olarak bir is¸tirakimiz olan İGDAŞ'tan Yo¨netim Kurulu kararı alınmak s¸artıyla bir milyar TL borc¸ alınması hususu Belediye Kanunu'nun 18. maddesi ile 68. maddesinin hu¨ku¨mlerine istinaden komisyonumuzca uygun go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r."