İGDAŞ Dört Hizmetiyle E-devlet'te

I·stanbul Gaz Dagˆıtım Sanayi ve Ticaret Anonim S¸irketi (İGDAS¸), e-devlet'te dört hizmetle yerini aldı.



İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ, e-devlet'te İstanbullulara dört ayrı hizmet sunuyor. Yeni uygulamayla İstanbullular, doğal gaz ile ilgili hem yeni sözleşme hem de fesih başvurularını e-devlet'ten yapabilecek. Ayrıca İGDAŞ abonelik ve fatura sorgulamaları da artık e-devlet'te gerçekleştirilebilecek.



Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, şunları kaydetti:



"İGDAŞ olarak sunduğumuz hizmetlerin tamamına, abonelerimizin en rahat ve hızlı şekilde ulaşması bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kullanıcı dostu bir web sitemiz var ve tüm hizmetlerimizi orada online takip etmek, işlemleri gerçekleştirmek mümkün. Bugün abonelerimize, dört hizmetimizi e-devlet'te rahatça, hızlı ve güvenli bir biçimde gerçekleştirme imkanı da sunuyoruz. Bilgi toplumuna geçiş ve dijitalleşme sürecinde devletimizin gösterdiği liderlik tüm kamu kuruluşları gibi bizim için de örnek teşkil ediyor. 31 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan e-devlet hizmeti, zamanın yanı sıra ülkemize ve vatandaşlarımıza her yıl milyarlarca lira tasarruf imkanı da sağlıyor. Bu kapı, tasarruf kapısı ve İGDAŞ olarak biz de e-devlet'te yerimizi almanın, tasarrufta payımızın olmasının mutluluğunu yaşıyoruz."