İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim? İftarlık Gazoz konusu, oyuncuları ve İftarlık Gazoz özeti!
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İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim? İftarlık Gazoz konusu, oyuncuları ve İftarlık Gazoz özeti!

İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim? İftarlık Gazoz konusu, oyuncuları ve İftarlık Gazoz özeti!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İftarlık Gazoz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İftarlık Gazoz konusu, özeti ve İftarlık Gazoz oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İftarlık Gazoz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İftarlık Gazoz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İftarlık Gazoz filmini izleyecek olanların merak ettiği İftarlık Gazoz konusu nedir, İftarlık Gazoz oyuncuları kimler ve İftarlık Gazoz özeti gibi konuları inceliyoruz.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1970'ler Türkiye'sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir çocuktur. 5. sınıfı yeni bitirmiştir. Yaz tatilini boş geçirmek istemeyen Adem, ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar. Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli niyet eder. Fakat Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler. Bitmek bilmeyen bu uzun gün, Gazozcu Ustası Cibar Kemal ve Adem için nasıl tamamlanacaktır?

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yüksel Aksu

Oyuncular:Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Okan Avcı, Yılmaz Bayraktar, Macit Koper

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Ocak 2016 Cuma

Senaryo: Yüksel Aksu..

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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