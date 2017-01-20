Ifran Kenti Beyaza Büründü

- Yoğun kar yağışının ardından Ifran kenti

Ifran caddelerinde gezen araçlar

Turistler ile röportajlar

Turistlerin fotoğraf çektirmesi Fas'ın başkenti Rabat'ın 200 km doğusunda Atlas Dağları eteğinde yer alan İfran kenti yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Fas'ın kış sporlarının da merkezi olan İfran, bir çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.