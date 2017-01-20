- Yoğun kar yağışının ardından Ifran kenti
Ifran caddelerinde gezen araçlar
Turistler ile röportajlar
Turistlerin fotoğraf çektirmesi Fas'ın başkenti Rabat'ın 200 km doğusunda Atlas Dağları eteğinde yer alan İfran kenti yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Fas'ın kış sporlarının da merkezi olan İfran, bir çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Ifran Kenti Beyaza Büründü
- Yoğun kar yağışının ardından Ifran kenti Ifran caddelerinde gezen araçlar Turistler ile röportajlar Turistlerin fotoğraf çektirmesi Fas'ın başkenti Rabat'ın 200 km doğusunda Atlas Dağları eteğinde yer alan İfran kenti yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.
- Yoğun kar yağışının ardından Ifran kenti
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