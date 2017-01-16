Ifo'dan Trump ile Diyalog Çağrısı

Alman düşünce ve ekonomi kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, Almanya ve Avrupa'yı, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile diyalog kurmaya çağırdı.



Ifo, Fuest'in Donald Trump'a ilişkin Münih'te yaptığı konuşmayı yayımladı.



Fuest, Trump'ın ekonomik planlarını olumlu bir şekilde etkilemek için Avrupa ve Almanya'nın, Trump ile bir diyalog araması gerektiğini belirtti.



Trump'ın net hedefleri bulunduğunu ifade eden Fuest, "Trump'ın ABD'de daha fazla imalat işi oluşturmak, ithalatı düşürmek ve Avrupa'nın NATO'ya katkılarını artırmak gibi net hedefleri var. Ancak bu hedefleri başarıyla yerine getirmek için ikna edici bir konsepte sahip değil." ifadelerini kullandı.



"Günah keçisi aranabilir"



Clemens Fuest, yeni ABD başkanının politikalarının başarısızlıkla sonuçlanabileceğine ve buna bir "günah keçisi" aranabileceğine dikkati çekerek, Trump'ın politikasının başarısız olması ve daha sonra günah keçisi aramaya başlaması tehlikesi bulunduğunu, böyle bir günah keçisinin, yüksek ihracat fazlasıyla Alman ekonomisi olabileceğini kaydetti.



Öte yandan Clemens Fuest, konuya ilişkin daha önceki açıklamasında, Trump'ın seçim zaferinin ekonomik kalkınmada bir darbe oluşturabileceğini savunarak, "Eğer Trump ticaret bariyerlerini planladığı gibi inşa ederse zarar büyük olacak. Almanya'da 1,5 milyon istihdam, ABD iş dünyasına bağımlı ve ABD Almanya'nın en önemli ticaret ortağı." ifadelerini kullanmıştı.