Ifo'dan Brexit Sonrası Serbest Ticaret Çağrısı

Alman düşünce ve ekonomi kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, Avrupa'nın Birleşik Krallık'la mümkün olduğunca kapsamlı ve ayrıca hizmetler açısından yakın ekonomik bütünleşmeyi sürdüren bir serbest ticaret anlaşması imzalaması gerektiğini bildirdi.



Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışına ilişkin açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Fuest, Avrupa ve Birleşik Krallık'ın Brexit'in her iki taraf içinde oluşturacağı ekonomik ve siyasi hasarı en aza indirme konusunda ortak bir çözüme ulaşması gerektiğini vurguladı.



Avrupa ile Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması gerektiğine işaret eden Fuest, "Avrupa, Birleşik Krallık'la mümkün olduğunca kapsamlı ve ayrıca hizmetler açısından yakın ekonomik bütünleşmeyi sürdüren bir serbest ticaret anlaşması imzalamalıdır." ifadesini kullandı.



Fuest, mevcut ticaret kurallarının geçerli olduğu birkaç yıllık geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini ifade ederek, "'İşine geleni seçip alma' iddiasına yönelik tartışmalar sona ermeli. Bu atmosferi zehirliyor ve yalnızca daha derin ayrışmalar oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.