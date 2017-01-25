Ifo: Almanya'da İş Güven Endeksi Trump'ın Tehditlerinden Etkilenmedi





Almanya'da Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) her ay hazırladığı iş dünyası güven endeksi ocak ayında, geçtiğimiz aydaki 111,0'dan 109,8 puana geriledi.



Bazı ekonomistler bunu, Almanya'da işletme yönetimlerinin yıla daha az güvenli başladığı ve yöneticilerin 2017 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin daha az güçlü olduğu şeklinde değerlendirdiler.



Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ifo'nun ekonomistlerinden Klaus Wohlrabe ise araştırmada, beklendiğinin tersine Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi vurgularıyla Beyaz Saray'da göreve başlamasının etkilerini bugüne kadar tespit etmediklerini açıkladı.



Wohlrabe, Trump'ın bazı çıkışlarında Almanya'nın ihracat sektörünü de işaret ettiğini, ancak sürpriz bir şekilde, araştırmada kaydedilen ihracat beklentisinin yükseldiğini söyledi.



Donald Trump, Alman otomobil firmalarını, ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinde yüzde 35 gümrük vergisine tabi olabilecekleri konusunda uyarmıştı.



Ifo, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 1.5 büyüyeceğini öngörüyor.



Auteur: euronews-tr



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