Ifab Direktörü Elleray, İstanbul'a Geliyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunun davetiyle 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Elleray, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 18 Nisan Salı günü düzenlenecek konferansta, Spor Toto Süper Lig hakemlerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında bilgi verecek.