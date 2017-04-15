Ifab Direktörü David Elleray, İstanbul'a Geliyor

ULUSLARARASI Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun davetlisi olarak 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul'a geliyor.



David Elleray, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 18 Nisan Salı günü düzenlenecek konferansta, Süper Lig hakemlerine Video Yardımcı Hakemlik uygulamaları hakkında bilgi verecek. - İstanbul