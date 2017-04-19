İett'nin 2016 Faaliyet Raporu Onaylandı

İETT Genel Müdürü Arif Emecen, 2016 yılında İETT tarafından hayata geçirilen en önemli projenin "Kara Kutu Projesi" olduğunu belirterek, "Otobüslerimizin hepsi zaten akıllı araç donanımına sahipti. GPS ile izleniyor, iç ve dış kameralarla takip ediliyordu. Bunların yanına uçaklarda kullanılan Kara Kutu sistemini de ekleyerek otobüslerimizi daha etkin şekilde takibe ve denetime başladık. Bu proje ile otobüslerimizin yakıt tüketimi, kat ettiği mesafe, periyodik bakımı, arıza yönetimi gibi konularda bilgi veren 48 ham veri alınıyor." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısının 3'üncü birleşimi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Meclis'te 2016 Faaliyet Raporu'nu sunan Emecen, sahip oldukları bilgi birikimini, tecrübeyi, günün teknolojik gelişmelerinden en güçlü şekilde yararlanarak geleceğe taşıdıklarını söyledi. Emecen, İstanbul'a, İstanbullulara verdikleri hizmetin kalitesini daha da yükseltmek için çalıştıklarını vurguladı.



Emecen, şunları kaydetti:



"İETT olarak 2016 yılında yaş ortalaması 5,5 olan 2 bin 713 otobüsümüz ve 12 bin 601 durağımızla, 753 hatta İstanbul'un her köşesine toplu ulaşım hizmeti sunduk. Bununla beraber Özel Halk Otobüslerinin ve Otobüs A.Ş'ye ait otobüslerin yürütüm ve denetimini de İETT olarak biz gerçekleştirdik. 2016 yılında İETT araçları dahil toplam 5 bin 797 aracı teknik ve fiziki şartlar itibariyle denetime tabi tutup bu araçların İstanbullulara güvenli, konforlu ve zamanında toplu ulaşım hizmeti vermesi için çalıştık. Geçen yıl eklenen duraklarımızla, erişim mesafesini ortalama 500 metreye indirdik. Bu mesafede duraklara ulaşan nüfus oranını yüzde 98'e çıkardık. Sadece İETT'ye ait araçlarla geçen yıl 481 milyon yolcu taşıdık. Bizim denetimimizde faaliyetlerini sürdüren İstanbul A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri de hesaba katıldığında, 1 milyar 130 milyon yolcuya toplu ulaşım hizmeti sağladık."



İETT'nin aldığı ödüllere de değinen Emecen, şunları söyledi:



"EFQM Mükemmellik Modelini Uygulamak başlığı altında yaptığımız çalışmalar, elimizdeki kaynakların rasyonel kullanımıyla başarının artırılması ve sürekliliğin sağlanması temeline dayanıyor. 2012 yılında EFQM Mükemmellik Modeli'ni uygulama kararı alan İETT, geçen süre içinde bu yolda önemli mesafe kat etti. Bu yolda geldiğimiz nokta, 2016 yılında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından verilen Mükemmellik Başarı Ödülü ile tescillendi. Bu ödülü, mayıs ayında uluslararası heyet tarafından yapılan saha ziyaretleri sonucu 'Müşteriye Değer Katma Kategorisi'nde aldık."



1 milyarın üzerinde bütçe gideri



İETT'nin 2016 bütçesiyle ilgili de bilgi veren Emecen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2016 yılında bütçe giderimiz 1 milyar 424 milyon 880 bin 681 lira (1.424.880.681) oldu. Personel ve SGK giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 26,69 mal ve hizmet alımlarının da yüzde 69,34'tür. İETT'nin hizmet kalitesini yükselten ve bizi geleceğe hazırlayan teknolojik alt yapı yatırımları, otobüs alımları ve diğer yatırımlar için 50 milyon 456 bin 446 lira (50.456.446) sermaye gideri harcandı. Sonuç olarak cari gider bütçe gerçekleşme oranımız yüzde 91,06 oldu. Bütçe gelirimiz ise 1 milyar 535 milyon 846 bin 717 (1.535.846.717) şeklinde gerçekleşmiştir. Toplam gelirimizin yüzde 65,83'ü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, yüzde 26,66'sı sermaye geliri, yüzde 5,55'i alınan bağış ve yardımlar, yüzde 1,96'sıda diğer gelirlerden oluşmuştur."



En önemli proje: "Kara Kutu"



"Yönetim Sistemlerinde Mükemmelleşmek" başlığı altında yaptığı çalışmalardan birinin de veri yönetimiyle ilgili olduğunu vurgulayan Emecen, "Bu alanda yaptığımız çalışmalarla hem bilgi yönetimini etkin kıldık hem de bilişim sistemlerimizi güçlendirdik. Durak, otobüs ve hat yoğunluklarını izleme, gerekli hat, durak ayarlamalarını yapabilme imkanı sunan Akyolbil uygulamasıyla anlık olarak hat, sefer düzenlemelerini yapabiliyoruz. Filo Yönetim Merkezimizden yönettiğimiz bu sistemle, olağanüstü durumlarda, sefer sayılarını ve görevlendirilen araç kapasitelerini değiştirebiliyor, ani müdahalelerde bulunabiliyoruz." diye konuştu.



2016 yılında İETT tarafından hayata geçirilen en önemli projenin "Kara Kutu Projesi" olduğuna dikkati çeken Emecen, şöyle konuştu:



"Otobüslerimizin hepsi zaten akıllı araç donanımına sahipti. GPS ile izleniyor, iç ve dış kameralarla takip ediliyordu. Bunların yanına uçaklarda kullanılan Kara Kutu sistemini de ekleyerek otobüslerimizi daha etkin şekilde takibe ve denetime başladık. Bu proje ile otobüslerimizin yakıt tüketimi, kat ettiği mesafe, periyodik bakımı, arıza yönetimi gibi konularda bilgi veren 48 ham veri alınıyor. Raporlanan bu verilerle, hem filomuzun daha verimli olması için yapılması gerekenleri hem de şoförlerimizin performansları artırması için ihtiyaç duydukları eğitimleri görmemiz mümkün oluyor."



Konuşmaların ardından İETT 2016 yılı Faaliyet Raporu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla onaylandı.