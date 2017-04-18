İett Hacklendi Sorun Otobüslere Yansıdı!

İstanbul'da bir yerden bir yere ulaşım oldukça zor denilebilir. İstanbul halkı bugün öğlen saatlerinde binmiş oldukları İETT araçlarında gördükleri karşısında deyim yerindeyse şok oldular. Sosyal medya üzerinde paylaşılan fotoğraflara göre İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) veri tabanına giren bir hacker, tüm İETT araçlarının güzergahlarını "Durak yok, yola devam" olarak değiştirdi. Ayrıca "İETT veri tabanı qeyff" yazan hackerın bu gerçekleştirmiş olduğu saldırıyı bir uyarı niteliğinde yapmış olduğunu düşünüyoruz.







İett Hacklendi





2016 Yılı içerisinde Ekber isimli bir hackerda İETT veri tabanına girmiş ve tüm araçların içerisinde bulunan ekranlara "Ekber Was Here" yazmıştı. İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının ekranlarında bugünde Türk bir hacker kendi istemiş olduklarını yazdı. Ülkemizde toplu taşıma denildiğinde en çok kullanılan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT)'nin en kısa sürede kendisini ve alt yapısını güncellemesini diliyoruz.Peki İETT veri tabanında ne gibi bilgiler tutuluyor? Kişilerin özel bilgileri bu saldırılar sonucunda 3. kişilerin eline geçiyor mu?Türkiye'nin en büyük toplu taşıma servisini sunan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin elinde İETT kartına sahip olan herkesin bilgileri bulunuyor. İETT sunucularına yapılan bu tip saldırılar bizlerin isim, telefon, adres, mail, ıslak imzalı belgeler gibi özel bilgilerini tehlikeye sokmakta. Bunun sebebi ise sunucular üzerinde gerekli güvenlik önlemlerinin göründüğü gibi alınmaması olarak düşünülebilir. Gelişen dünya üzerinde teknoloji hızla ilerliyor ve bilişim teknolojilerinin en önemli dallarından bir tanesi de veri güvenliği olarak düşünebilir. Umarız ki ülkemizde bir daha bu tip durumlar yaşanmaz ve ülkemizin veri güvenliği açısından eksiklikleri en kısa sürede giderilir.