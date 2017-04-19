İett 2016 Yılında 1 Milyar 130 Milyon Yolcu Taşıdı

İETT'nin 2016 yılı karnesini sunan İETT Genel Müdürü Arif Emecen, İETT'ye ait araçlar, İETT denetimindeki Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsler ile 2016 yılında toplam 1 milyar 130 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.



İstanbul ulaşımının en önemli kurumlarından İETT'nin 2016 yılı Faaliyet Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sunuldu. İBB Meclisi Nisan ayı otururumda Faaliyet Raporu'nu sunan İETT Genel Müdür Arif Emecen, "2016 yılında, yaş ortalaması 5,5 olan 2 bin 713 otobüsümüz ve 12 bin 601 durağımızla, 753 hatta İstanbul'un her köşesine toplu ulaşım hizmeti sunduk. Bununla beraber Özel Halk Otobüsleri'nin ve Otobüs A.Ş'ye ait otobüslerin yürütüm ve denetimini de İETT olarak biz gerçekleştirdik" dedi. 2016 yılında İETT araçları dahil toplam 5 bin 797 aracı teknik ve fiziki şartlar itibariyle denetime tabi tutup bu araçların İstanbullulara güvenli, konforlu ve zamanında toplu ulaşım hizmeti vermesi için çalıştık" dedi. İstanbul'un ulaşım verilerini paylaşan Emecen "Sadece İETT'ye ait araçlarla geçen yıl 481 milyon yolcu taşıdık. Bizim denetimimizde faaliyetlerini sürdüren Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri de hesaba katıldığında, 1 milyar 130 milyon yolcuya toplu ulaşım hizmeti sağladık" diye konuştu.



İETT'NİN BÜTÇESİNİ SUNDU



İETT'nin 2016 bütçesinin gider kaleminin 1 milyar 424 milyon 880 bin 681 lira, gelir kaleminin ise 1 milyar 535 milyon 846 bin 717 lira olduğunu aktaran Emecen, personel ve SGK giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 26,69, mal ve hizmet alımlarının da yüzde 69,34'ü oluşturduğunu ifade etti. İETT'nin hizmet kalitesini yükselten ve bizi geleceğe hazırlayan teknolojik alt yapı yatırımları, otobüs alımları ve diğer yatırımlar için 2016 yılında 50 milyon 456 bin 446 lira harcadığını ve cari gider bütçesini yüzde 91,06 gerçekleştirdiğini dile getirdi.



İETT'NİN 'KARA KUTU' PROJESİ



2016 yılında İETT tarafından hayata geçirilen en önemli projenin 'Kara Kutu Projesi' olduğunu vurgulayan Emecen, "Otobüslerimizin hepsi zaten akıllı araç donanımına sahipti. GPS ile izleniyor, iç ve dış kameralarla takip ediliyordu. Bunların yanına uçaklarda kullanılan Kara Kutu sistemini de ekleyerek otobüslerimizi daha etkin şekilde takibe ve denetime başladık. Bu proje ile otobüslerimizin yakıt tüketimi, kat ettiği mesafe, periyodik bakımı, arıza yönetimi gibi konularda bilge veren 48 ham veri alınıyor. Raporlanan bu verilerle, hem filomuzun daha verimli olması için yapılması gerekenleri hem de şoförlerimizin performansları artırması için ihtiyaç duydukları eğitimleri görmemiz mümkün oluyor" şeklinde konuştu. İETT'nin Faaliyet Raporu CHP'nin itirazları ile oyçokluğu ile kabul edildi.



- İstanbul