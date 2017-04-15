İeis Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Barut Seçildi

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasının (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Nezih Barut oldu.



İEİS'den yapılan açıklamaya göre, İEİS Olağan Genel Kurul Toplantısında Nezih Barut, dördüncü kez yönetim kurulu başkanı seçildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Barut, 9 yıldır bu görevi sürdürdüğünü belirterek, "2008'de 41 olan üye sayımız bugün 54'e ulaşırken, 5 olan çok uluslu üye sayımız ise bugün 16'ya yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.



Barut, 2016 yılında başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini, 2017 yılının daha başarılı olmasını umduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Sendika olarak fiyatlandırma ve geri ödeme alanında büyük mücadeleler verdik. Endüstrimizin ihracat potansiyelini harekete geçirerek Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu'nu kurduk. Ar-Ge alanında teşviklerin artırılmasını sağladık ve uygulamadaki eksiklikleri giderdik. Fikir babası olduğumuz yerelleşme projesi endüstri için paha biçilmez bir kazanç oldu. Bu projenin hükümet programına girmesine önemli katkılarda bulunduk. Endüstrimizin geleceği için büyük önem taşıyan biyoteknolojiye odaklandık, 2016 yılı sonunda Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunu kurduk. Gelecek dönem hedefimizde üretim, ihracat, Ar-Ge ve biyoteknoloji yer alıyor. İEİS'in bugün kamu nezdinde referans ve en saygın sektör kuruluşu haline geldi. Daha önümüzde endüstrimiz için yapacağımız çok şey var. Gelecek dönem hedefimizde üretim, ihracat, Ar-Ge ve biyoteknoloji yer alıyor. Tabii ki içinde bulunduğumuz zor koşulların farkındayız. Ancak güçlü, saygın ve donanımlı bir kuruluş olarak hedeflerimize birer birer ulaşacağız."



Yeni döneme ilişkin Barut, Sendika olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerelleşme Uygulamasını desteklediklerini ifade etti.



İEİS olarak hedeflerinin, Türk ilaç endüstrisinin mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve Türkiye ekonomisine yaptığı çok yönlü katkıyı daha da artırmak olduğunu anlatan Barut, "Bu uygulama ile zaten üretmekte olduğumuz ancak bir yandan da ithal ettiğimiz ürünlerin ülkemizde üretilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulama, ülkemizin dış ticaret açığının azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır. İkinci fazı da devreye alınan Yerelleşme Uygulaması sayesinde her iki fazın toplamında, dış ticaret açığında yaklaşık 600 milyon dolarlık bir iyileşme rakamına ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.



Barut, üretimde Ar-Ge faaliyetlerinin önemini aktararak, şunları kaydetti:



"İEİS olarak yürüttüğümüz faaliyetlerle, sektörün gelişimini destekleyecek öncü adımlar atmaya devam ediyoruz. En çok üzerinde durduğumuz konu ise ilaçta gelişimin temel lokomotifi olan Ar-Ge yatırımları. Endüstrimiz bu konuda son derece duyarlı ve bilinçli. Akredite Ar-Ge merkezi sayımız yıldan yıla artıyor. 22 Ar-Ge merkezi ile sektörümüz bu alanda oldukça önemli bir noktaya ulaştı. Yine dünyada toplam ilaç pazarında yüzde 20'den fazla bir paya sahip olan ve sektörün geleceğini şekillendirecek olan biyoteknoloji konusu da hem sendikamızın hem de sektörümüzün odaklandığı alanlardan biri."



Bu arada genel kurul toplantısında, başkan yardımcılığına Ali Arpacıoğlu seçilirken, üyeler Muzaffer Bal, Bülent Karaağaç, Elif Neşe Çelik, Hakan Yıldırım, İsmail Öncel, Öztürk Oran, Murat Barlas'tan oluştu.



Denetleme kuruluna Hakan Şahin, İsmail Yormaz, Özdemir Şengören getirilirken, disiplin kuruluna Hayri İlker Özbay, Gamze Yüceland, Halit Süha Taşpolatoğlu seçildi.