İeis'ten İlaç Sevkiyatına İlişkin Açıklama

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), üyelerinin depolara ilaç sevkiyatına her zamanki gibi devam ettiğini açıkladı.



İEİS'ten yapılan açıklamada, son dönemde basın yayın organlarında "bazı ilaç firmalarının, ilaç fiyatlarında gelecek dönemde meydana gelecek artış nedeniyle bir kısım ilaçları piyasaya vermedikleri" yönünde çıkan haberler sonrası açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.



Yarım asrı aşkın süredir Türkiye ilaç endüstrisinin gelişiminin sağlanması için çalışan bir kuruluş olan İEİS'in ulusal ve çok uluslu firmalardan oluşan 51 üyeyi temsil ettiği belirtilen açıklamada, üyelerin ilacın toplum sağlığı için önemini bildiği ve bu sorumlulukla hareket ettiği kaydedildi.



Açıklamada, "İEİS bünyesindeki üyelerimizin depolara ilaç sevkiyatına her zamanki gibi devam ettiğini büyük bir açıklıkla ifade etmek isteriz. Toplum sağlığını merkeze almayan, sorumluluktan uzak hiçbir piyasa davranışını kabul etmeyeceğimiz gibi, görmezden de gelemeyiz. İEİS olarak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, sektörümüzün itibarı ve geleceğini etkileyen bu ve benzeri her türlü iddiayı yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri kullanıldı.