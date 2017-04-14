İdso Konser

Rengim Gökmen şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 14 Nisan'da Fulya Sanat Merkezi'nde sahne alıyor.

İdso Konser

Rengim Gökmen şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 14 Nisan'da Fulya Sanat Merkezi'nde sahne alıyor.

Şef: Rengim Gökmen

Solist: Hasan Niyazi Tura (Keman)

Solist: Şenova Ülker (Trompet)

Program

Yalçın Tura: Keman ve 10 Yaylı Saz İçin Oyun Havaları

Yalçın Tura: Trompet Konçertosu (Dünya Prömiyeri)

Dımıtrı Şostakovıç: Senfoni No. 6, Si Minör, Op. 54

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Fulya Sanat

Mekan Adresi : Hakkı Yeten Cad.

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00

Kategori : İDSO Konser

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Rengim Gökmen, Yalçın Tura, Hakkı Yeten, 14 Nisan, Istanbul, İstanbul, Niyazi, Konser, Şişli, Fulya