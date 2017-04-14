İdso Konser
Rengim Gökmen şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 14 Nisan'da Fulya Sanat Merkezi'nde sahne alıyor.
Rengim Gökmen şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 14 Nisan'da Fulya Sanat Merkezi'nde sahne alıyor.
Şef: Rengim Gökmen
Solist: Hasan Niyazi Tura (Keman)
Solist: Şenova Ülker (Trompet)
Program
Yalçın Tura: Keman ve 10 Yaylı Saz İçin Oyun Havaları
Yalçın Tura: Trompet Konçertosu (Dünya Prömiyeri)
Dımıtrı Şostakovıç: Senfoni No. 6, Si Minör, Op. 54
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Fulya Sanat
Mekan Adresi : Hakkı Yeten Cad.
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İDSO Konser
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io