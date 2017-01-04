İdso, "Don Giovanni Operası"Nı Sahneleyecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), müziğini Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Don Giovanni Operası"nı sahneleyecek.



Prömiyeri 1787'de Prag'da yapılan operanın sahne versiyonu, 6 Ocak Cuma günü Beyoğlu Emek Sineması'nda sanatseverlerle buluşacak.



Orijinal adı "Cezalandırılmış Çapkın veya Don Juan" olarak Türkçe'ye çevrilen eser, "İDSO DenizBank Konserleri" kapsamında icra edilecek.



Şef Antonio Pirolli yönetimindeki konserde İDSO'da, soprano Deniz Yetim, Hande Soner, Selin Uzun, tenor Caner Akın, bariton Murat Cem Orhan, bas bariton Güneş Gürle, bas Burak Bilgili ve Göktuğ Alpaşar solist olarak yer alacak.



ABD'de en çok sahnelenen operalar listesinde 7. sırada olan 2 perdelik "Don Giovanni Operası", dünyanın birçok opera merkezinin de repertuvarında bulunuyor.