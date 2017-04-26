İdso, Aniello Desidero ve Marcin Dylla ile Konser Verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), ünlü gitar sanatçıları Aniello Desidero ve Marcin Dylla ile aynı sahneyi paylaşacak.



İstanbul Uluslararası Gitar Festivali kapsamında gerçekleşecek konser, 28 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.



Şef Naci Özgüç'ün yönetimindeki orkestra ile klasik gitar sanatçıları Desidero ve Dylla, Igor Stravinsky'nin "Pulcinella Orkestra Süiti", Joaquin Rodrigo'nun "Fantasia Para Un Gentilhombre" ve Manuel Maria Ponce'nin "Gitar Konçertosu" eserlerini yorumlayacak.