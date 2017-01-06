İdo ve Budo Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.



Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.



BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;



06.01.2017 07: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



06.01.2017 08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



06.01.2017 08: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



06.01.2017 09: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



06.01.2017 09: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



06.01.2017 09: 30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



06.01.2017 10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece)



06.01.2017 10: 45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edilmiştir.



İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;



06-01-2017 06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



06-01-2017 07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü



06-01-2017 07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



06-01-2017 07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



06-01-2017 08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



06-01-2017 08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



06-01-2017 09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



06-01-2017 12: 00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



06-01-2017 14: 30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü - BURSA