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İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO'nun sefer iptalleri şöyle:  

07: 00 BUrsa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi, 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi, 10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. - İstanbul

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