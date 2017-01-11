İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri





İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.



İDO'nun iptal seferleri şöyle:



06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü



07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



BUDO'nun sefer iptalleri şöyle:



07: 00 BUrsa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi, 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi, 10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. - İstanbul