İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal seferleri şöyle:
06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
BUDO'nun sefer iptalleri şöyle:
07: 00 BUrsa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi, 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi, 10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. - İstanbul
İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
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