İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal seferleri şöyle:
06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12: 00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
14: 30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri ise şöyle:
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri
İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İstanbul DHA