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İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İstanbul DHA 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12: 00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

14: 30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri ise şöyle:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.


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