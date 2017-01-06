İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İstanbul DHA



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.



İDO'nun iptal seferleri şöyle:



06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü



07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



12: 00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



14: 30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü



BUDO'nun iptal seferleri ise şöyle:



07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.