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İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri
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İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

BUDO seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

BUDO seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Dunya.com

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