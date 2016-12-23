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İDO ve BUDO'dan Sefer İptalleri

İDO ve BUDO'dan Sefer İptalleri

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO ve BUDO'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:

06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12: 00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

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