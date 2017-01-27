İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal seferleri şöyle:
06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri ise şu şekilde:
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - İstanbul
İdo ve Budo'da Sefer İptalleri
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.