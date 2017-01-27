İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.



İDO'nun iptal seferleri şöyle:



06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



BUDO'nun iptal seferleri ise şu şekilde:



07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - İstanbul