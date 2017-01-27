İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri ise şu şekilde:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - İstanbul

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