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İDO ve BUDO Bazı Seferlerini İptal Etti
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İDO ve BUDO Bazı Seferlerini İptal Etti

İstanbul'da bugün İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO ve BUDO Bazı Seferlerini İptal Etti

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle;

06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

10.30daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

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