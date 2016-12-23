İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.



İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:



06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07: 00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot



07: 45 Bandırma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



12: 00 Bostancı - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü



BUDO'nun iptal seferleri:



08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi



10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi - İstanbul