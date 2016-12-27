İdo Tatlıses ile Derya Uluğ sevgili mi? İdo Tatlıses ile Derya Uluğ hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde. Show TV'de ünlüleri şakalayan ve kısa sürede sevilen Demet Akbağ ile Çok Aramızda programında hedef olarak İdo Tatlıses seçildi. Gerilimin zirve yaptığı dakikalarda İdo, gizli kamerayı keşfetti. Demet Akbağ ile Çok Aramızda programında, Demet Akbağ ve Derya Uluğ işbirliği içerisinde İdo'ya şaka düzenlendi. Senaryo gereği, İdo'nun yakın arkadaşı olan Derya Uluğ hastalanacak ve hastaneye gelecekti. Arkadaşı zor durumda olan İdo'nun tepkileri gözlemlenecekti. Verdiği bir ilaç yüzünden İdo, suçlamalara maruz kalacaktı. Ancak İdo'nun keşfettiği ufak detay planları altüst etti. İdo'nun Derya için endişelenmesi ve 'Deryam' diye hitap etmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

İDO İLE DERYA ULUĞ SEVGİLİ Mİ?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, şarkıcı arkadaşı Derya Uluğ'un senaryo gereği rahatsızlanması üzerine Mecidiyeköy'de bir hastaneye geldi. Derya Uluğ'un oyunculuğunun da etkisiyle, İdo'nun bir hayli stresli olduğu gözüküyordu. Son ana kadar bu gerilim devam etti. Tüm planlar, İdo'nun dosyanın içine gizlenmiş kamerayı bulması ile altüst oldu. Durumu hemen anlayan İdo, "Şimdi Demet Akbağ mı çıkacak?" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Oyuncular ve Derya Uluğ bir süre bozuntuya vermeden, afallamış halde bekledi. Şakasının bozulduğunu anlayan Demet Akbağ, "Bükemediğin bileği öpeceksin" diyerek pes etti ve sonunda ortaya çıktı. "Bizi ilk patlatan sensin" diyerek İdo Tatlıses'i tebrik etti.

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ 21 Şubat 1986 İzmir doğumludur. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katılmıştır. Muğla Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü okuyan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yapmıştır. 3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. Albümde Söz ve Müzik kendisine ve Asil Gök'e, düzenleme Burak Yeter'e aittir. Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazanmıştır.





