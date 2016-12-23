İdo Seferleri İptal

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İstanbul-Bandırma ve Bandırma-İstanbul arasında karşılıklık sefer yapan İDO Deniz Otobüslerinin seferleri bugün de iptal edildi.



İDO'nun sabah 07: 45'de Bandırma'dan İstanbul'a yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı seferi iptal edilirken, saat 12: 00'de yapılacak olan Bostancı-Yenikapı Bandırma seferinin de iptal edildiği duyuruldu. Marmara Denizi ve Bandırma Körfezi'ndeki fırtına ve oluşan dalgalar devam ederken, küçük ve orta ölçekli balıkçı tekne ve motorlar da halen denize açılamıyor. - BALIKESİR