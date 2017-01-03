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İdo, İç Hat Seferlerini İptal Etti

İdo, İç Hat Seferlerini İptal Etti

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal edildiği duyurdu.

İdo, İç Hat Seferlerini İptal Etti

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal edildiği duyurdu. 

İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler de şöyle;

06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş

07.10 Bostancı-Kartal-Yalova

07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü

08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş

09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 Yalova-Tuzla-Kartal

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri - İstanbul

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