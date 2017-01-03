İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal edildiği duyurdu.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler de şöyle;
06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş
07.10 Bostancı-Kartal-Yalova
07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü
08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş
09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri - İstanbul
İdo, İç Hat Seferlerini İptal Etti
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal edildiği duyurdu.
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal edildiği duyurdu.
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