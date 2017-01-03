İDO, İç Hat Seferlerini İptal Etti

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler de şöyle:
06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş
07.10 Bostancı-Kartal-Yalova
07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü
08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş
09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri