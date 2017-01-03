İDO, İç Hat Seferlerini İptal Etti

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler de şöyle:

06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş



07.10 Bostancı-Kartal-Yalova



07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü



08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy



08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş



09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa



14.30 Yalova-Tuzla-Kartal



18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri