İdo'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri yapılamadı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de gerçekleştirilemeyecek.