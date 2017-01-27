İdo'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İdo'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri yapılamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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