İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hava muhalefeti nedeniyle 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılamadı.
Ayrıca, 07.00 Yenikapı-Bandırma ile 07.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri karşılıklı gerçekleştirilemedi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri yapılamayacak.
İdo'dan Sefer İptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
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