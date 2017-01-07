İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 21.00 Yalova-Pendik, 21.00 Pendik-Yalova, 21.45 Yalova-Yenikapı, 21.45 Yenikapı-Yalova, 22.00 Pendik-Yalova ile 22.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri ile 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bu arada İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferlerinin ise sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ettiği bildirildi.
İdo'dan Sefer İptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
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