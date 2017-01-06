İdo'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.



İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 21.45 Yalova-Yenikapı ile Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.



Ayrıca, yarın yapılması planlanan 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ile 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Öte yandan, İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferlerinin sorunsuz bir şekilde yapıldığı duyuruldu.