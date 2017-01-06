İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 21.45 Yalova-Yenikapı ile Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
Ayrıca, yarın yapılması planlanan 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ile 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
Öte yandan, İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferlerinin sorunsuz bir şekilde yapıldığı duyuruldu.
İdo'dan Sefer İptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.
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