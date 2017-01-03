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İdo'dan Sefer İptalleri

İdo'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İdo'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

İptal edilen diğer seferler ise şöyle:

"08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri."

İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

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