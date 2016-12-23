İdo'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi yapılamadı.



Şirketin saat 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.