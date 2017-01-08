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İdo'dan Sefer İptali
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İdo'dan Sefer İptali
8 Ocak 2017 Pazar 09:02
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
Kaynak:
Dunya.com
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