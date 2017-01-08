Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İdo'dan Sefer İptali
Ara
BİST 77.107 %0,94
DOLAR 3,6475 %1,54
EURO 3,8430 %0,88
PARİTE 1,0534 %-0,61
ALTIN 137,56 %0,83
FAİZ 10,78 %-0,65
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İdo'dan Sefer İptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İdo'dan Sefer İptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>