İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 16.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi gerçekleştirilemeyecek.
Öte yandan 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferi de yapılamadı.
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.
İdo'dan Sefer İptali
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
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