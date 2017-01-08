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İdo'dan Sefer İptali

İdo'dan Sefer İptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İdo'dan Sefer İptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 16.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferi de yapılamadı.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.

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