OLUMSUZ hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;
07-01-2017 06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07-01-2017 07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07-01-2017 07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07-01-2017 08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
07-01-2017 09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 09: 30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07-01-2017 18: 30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
DEVAM EDEN SEFERLER
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek - İstanbul
İdo'dan İptal Seferler
OLUMSUZ hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.
OLUMSUZ hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;