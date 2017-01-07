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İdo'dan İptal Seferler

İdo'dan İptal Seferler

OLUMSUZ hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.

İdo'dan İptal Seferler

OLUMSUZ hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle; 

07-01-2017 06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07-01-2017 07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 09: 30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 18: 30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

DEVAM EDEN SEFERLER

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek - İstanbul


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