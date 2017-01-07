İdo'dan İptal Seferler





Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;



07-01-2017 06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07-01-2017 07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



07-01-2017 07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07-01-2017 08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07-01-2017 08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



07-01-2017 09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07-01-2017 09: 30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



07-01-2017 18: 30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot



DEVAM EDEN SEFERLER



İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek - İstanbul