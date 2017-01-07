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İdo Bazı Seferlerini İptal Etti

İdo Bazı Seferlerini İptal Etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İdo Bazı Seferlerini İptal Etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya iptal seferler şunlar:

7-01-2017 07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07-01-2017 07: 15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2017 07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 07: 30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07-01-2017 07: 30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07-01-2017 07: 45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2017 08: 20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 09: 30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 10: 30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 11: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 12: 30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 12: 50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 14: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 14: 50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 15: 00 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

07-01-2017 18: 30 Bandirma - Yenikapi - İSTANBUL

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