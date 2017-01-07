İdo Bazı Seferlerini İptal Etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya iptal seferler şunlar:



7-01-2017 07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



07-01-2017 07: 15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot



07-01-2017 07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07-01-2017 07: 30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot



07-01-2017 07: 30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot



07-01-2017 07: 45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



07-01-2017 08: 20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07-01-2017 08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



07-01-2017 08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07-01-2017 09: 30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



07-01-2017 09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07-01-2017 10: 30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



07-01-2017 11: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07-01-2017 12: 30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



07-01-2017 12: 50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü



07-01-2017 14: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07-01-2017 14: 50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü



07-01-2017 15: 00 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü



07-01-2017 18: 30 Bandirma - Yenikapi - İSTANBUL