İdo, 2016'da İstanbul-Bursa Arasında 6 Bine Yakın Seferle 2 Milyon 370 Bin Kişi Taşıdı

Geçtiğimiz yıl Bursa-İstanbul arasında toplamda 5762 deniz otobüsü ve hızlı feribot seferi düzenleyen İDO, 2 milyon 370 bin 138 misafir ve 266 bin 320 araç taşıdı. Beşiktaş, Kadıköy ve Yenikapı kalkışlı Bursa Deniz Otobüsü ile Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot hatları, 2016 yılında da İDO misafirleri tarafından en çok ilgi gören hatların başında geldi.



Ayasofya'dan Uludağ'a deniz yoluyla 14 TL'ye gitmek mümkün



Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa arasındaki yolcu trafiğinin gün geçtikçe arttığını, misafirlerin Marmara Denizi'nin iki yakasındaki iki tarihi şehri iş dışında günlük kültürel geziler için de ziyaret ettiğini belirten İDO Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, "Biz de İDO olarak misafirlerimizin iki şehir arasındaki yoğun hareketini göz önüne alarak onlara daha avantajlı fiyatlar sunmaya çalışıyoruz. Örneğin sömestr dönemi boyunca Yeşil Bursa'dan tarihi İstanbul'a ya da tersi yöne gidip, güzel bir gün geçirip dönmek isteyenler tek yönde 14 TL'ye bunu yapabilir. Bursa'da yaşayıp henüz Yerebatan Sarayı'nı, Ayosafya'yı ya da İstanbul'da yaşayıp Ulu Cami'yi, Yeşil Türbe'yi görmeyen; Uludağ'da kar keyfi yapmayan varsa bunu gerçekleştirmek için sömestr dönemi seçenek olabilir." şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz yıl futbol keyfi ve şampiyonluk heyecanına ortak olabilmek için İstanbul-Bursa arasında karşılıklı ek deniz otobüsü seferleri de düzenlendiğini hatırlatan Altıkardeşler, "İDO olarak kurulduğumuz günden bu yana misafirlerimizin memnuniyetini ana göstergemiz olarak kabul ediyoruz. Misafirlerimiz, yoğurtlu döner kebabıyla ünlü Bursa'ya öğle yemeği için gidip dönebilecek vakti İDO ile kazandı. İDO Ailesi olarak misafirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu hatta özel çözümler ve fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz" dedi.



Kaliteli hizmet ve seyahat deneyimini her zaman avantajlı fiyatlarla misafirlerine sunan İDO'nun Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa hattının biletleri 14 TL'den satışa sunulurken, hızlı feribot hatlarında Yenikapı-Bursa arası yolcu 14 TL, araç 79 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. - İSTANBUL