İdmanocağı Trabzon'u En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyor

Kadınlar Futbol 1. Lig ekiplerinden İdmanocağı'nın idari koordinatörü Hasan Şahinkaya, "Bu kadro bizi hedefimize taşıyacak ve en iyi şekilde şehri temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.



Şahinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının son iki haftasında kazandıkları 6 puan ile bir seri yakalayıp üst sıralara çıktıklarını söyledi.



İlk yarının takımları açısından zor ve sorunlu geçtiğini dile getiren Şahinkaya, "Lige kötü başladık ve çok iyi oynayıp kaybettiğimiz Konak Belediyespor ve Kireçburnu maçları dengemizi bozdu. Cezalı sakat oyuncu çokluğu da bizim bir türlü yakamızı bırakmadı. Son haftalarda ise toparlanıp bize layık olan yerlere doğru tırmandık." ifadelerini kullandı.



Şahinkaya, yolları ayırdıkları teknik direktör Gürkan Çavdar'ın yerini doldurmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Eksik bir iki bölgeye nokta transfer yaparak, ikinci yarı hazırlıklarına başladık. Anlaştığımız bir yabancı oyuncu ve yerli oyuncuyu takıma katacağız. Biz çok iyi bir kadroya sahibiz. Bu kadro bizi hedefimize taşıyacak ve en iyi şekilde şehri temsil etmeye devam edeceğiz. Bu konuda şehirden sahiplenme ve çok ciddi olarak maddi destek istiyoruz."