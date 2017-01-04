İdmanocağı'nda Gürkan Çavdar ile Yollar Ayrıldı

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden İdmanocağı'nın, antrenörü Gürkan Çavdar ile yolları ayırdığı bildirildi.



İdmanocağı İdari Koordinatörü Hasan Şahinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldan bu yana sarı-kırmızılı takımda antrenörlük yapan Gürkan Çavdar ile karşılıklı olarak yolları ayırdıklarını belirtti.



Gürkaç Çavdar'a, İdmanocağı takımına verdiği emeklerinden dolayı teşekkür eden Şahinkaya, "Hocamızın verdiği emeklere saygı duyarak teşekkür ettik. Yollarımızı uygun bir biçimde ayırdık. Kendine başarılar diliyoruz. Yolumuza antrenörlerimizden Vehbi Ender Topal ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.