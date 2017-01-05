İdmanocağı, İkinci Yarıdan Umutlu

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden İdmanocağı, 2. yarı hazırlıklarına 19 Mayıs Spor Salonunda yaptığı antrenmanla başladı.



Yeni yılın ilk çalışmasını başantrenör Ahmet Reşat Arığ yönetiminde sürdüren Karadeniz ekibinin, yaklaşık 2 saat süren fizik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanına izinli olan kaptan Birgül ve Rus oyuncu Kristina katılmadı.



Başantrenör Arığ, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, çalışmaların güzel başladığını dile getirerek, "ikinci yarıya takviyelerimiz ve mevcut oyuncularımızın da performanslarını arttırarak başlayıp bizlere yakışan bir pozisyonda olacağız." ifadesini kullandı.



Antrenmanı izleyen kulüp yönetim kurulu üyesi Mehmet Çelebi de ikinci yarıda gerçek İdmanocağı'nın ortaya çıkacağına inandıklarını ifade etti.



İlk yarının bekledikleri gibi olmadığını da belirten Çelebi, "Takım derinliği yaşayamadık. İkinci yarıda ekonomik durumumuza göre takımımıza takviye yapmayı düşünüyoruz." dedi.